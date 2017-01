Ultrapar prevê investimentos de R$1,42 bi em 2015

Na Ipiranga, 357 milhões de reais serão aportados para manter o ritmo de expansão da rede de distribuição (por meio do embandeiramento de postos bandeira branca e abertura de novos postos) e de franquias am/pm e Jet Oil, com foco nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e em novos centros de distribuição para atender as lojas de conveniência, disse a empresa.