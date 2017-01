Maior porto de exportação de petróleo da Líbia é fechado devido a conflitos

BENGHAZI, Líbia (Reuters) - O maior porto de exportação de petróleo da Líbia, Es Sider, foi fechado devido a combates nas proximidades entre as forças que representam os governos concorrentes do país, disse uma autoridade do setor no domingo.

Ataques aéreos no sábado por forças leais ao governo reconhecido da Líbia atingiram alvos perto do porto, com o objetivo de parar um avanço por tropas da administração rival em Trípoli, buscando assumir o controle de instalações de petróleo no leste do país.