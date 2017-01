Recuperação do setor de energia faz índice europeu de ações fechar em alta

A recuperação do preço do petróleo levou o índice STOXX Europe 600 Oil & Gas a registrar alta de 3,3 por cento.

O membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu Benoît Coeuré também disse que via amplo consenso no Conselho por mais ações e que o problema era qual a melhor forma de fazer isso, com a compra de títulos públicos "a opção inicial".