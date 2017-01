Pasadena, da Petrobras, foi mau negócio, diz Maia; oposição quer indiciamentos

No relatório apresentado na semana passada, o petista considerava que o negócio não tinha sido alvo de desvios e nem trazido prejuízos à empresa, e que os valores eram "bem razoáveis". Segundo ele, um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) entregue à CPI mista nesta semana levou à mudança no seu parecer.

A relatoria "aponta retificações no capítulo 6 do relatório para indicar potencial prejuízo de 561,5 milhões de dólares aos cofres da Petrobras, no que se refere à avaliação feita pela estatal (de Pasadena), por ter adotado um valor elevado para o empreendimento adquirido", diz um trecho da retificação feita por Maia.