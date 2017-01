SpaceX adia para janeiro lançamento de carga para estação espacial

O lançamento na base aérea no Cabo Canaveral, no Estado da Flórida, havia sido planejado para 16h22 (horário de Brasília), mas um problema técnico não divulgado com o foguete levou a SpaceX a adiar a operação até 6 de janeiro.

A SpaceX até agora fez quatro das 12 missões previstas em seu contrato de 1,6 bilhão de dólares com a Nasa. O atraso deixa a SpaceX com um total de seis lançamentos de Falcon em 2014, cerca da metade do planejado, mas o dobro do número de 2013.