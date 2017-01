Wall Street fecha em alta pelo terceiro dia seguido; setor de energia sobe

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos encerraram em alta nesta sexta-feira pelo terceiro dia seguido, dando ao S&P 500 o melhor desempenho semanal em cerca de dois meses, à medida que as ações do setor de energia se recuperam.

O índice do setor de energia do S&P .SPNY subiu 3,1 por cento, liderando o avanço do S&P, e fechou a semana com alta de 9,7 por cento, a maior alta semanal desde dezembro de 2011.