Cade aceita TIM como terceiro interessado em análise de compra da GVT pela Telefónica

O acordo de cerca de 7,2 bilhões de euros em dinheiro e ações feito pela Telefónica com a Vivendi deve reforçar a posição de liderança da Telefônica Brasil no mercado de telecomunicações do país.

A TIM afirma que Telefônica e Telmex competirão de forma desigual com a Oi, "que passa por significativa e profunda crise financeira - sequer participou do último leilão de radiofrequência para prestação de serviços de 4G". A companhia também afirma que as empresa competirão de forma desigual com o grupo Telecom Italia, sua controladora italiana, que tem "forte presença no mercado móvel (no Brasil), mas sem um braço verticalizado consolidado em mercados de atacado e que depende, em grande medida, do acesso às redes de seus concorrentes".