Equipes de resgate recuperam destroços e 40 corpos de jato da Air Asia no mar

JACARTA (Reuters) - Equipes de resgate indonésias que buscam pelo avião desaparecido da Air Asia que levava 162 pessoas recuperaram 40 corpos e destroços do mar, perto da costa de Borneo, nesta terça-feira, enquanto parentes dos passageiros caíram em lágrimas ao saberem da notícia.

O Airbus A320 que fazia o voo QZ8501 da Air Asia perdeu contato com o controle de tráfego aéreo no início do domingo em meio ao mau tempo durante a rota entre a cidade indonésia de Surabaya e Cingapura.