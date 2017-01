Vendas de carros caem na França mas sobem na Itália e Espanha

PARIS/MADRI (Reuters) - A economia da França em dificuldades fez as vendas de automóveis caírem 6,8 por cento em dezembro na comparação anual, enquanto as vendas na Espanha, ajudadas por subsídios, deram um salto de 21,4 por cento, e os licenciamentos também subiram na Itália.

Os licenciamentos de carros caíram para 163.382 veículos no mês passado, com a PSA Peugeot Citroen caindo 9,6 por cento. A Renault se saiu melhor com as vendas internas do grupo caindo 0,8 por cento, disse a CCFA em comunicado.