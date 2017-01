Brasil fecha 2014 com 1º déficit comercial desde 2000 e pior resultado desde 1998

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira encerrou 2014 com o pior resultado em 16 anos e o primeiro déficit anual desde 2000, em meio ao recuo dos preços de commodities e um cenário externo menos favorável.

Em 2014, o Brasil teve déficit comercial de 3,93 bilhões de dólares, ante superávit revisado de 2,384 bilhões de dólares em 2013. Foi o pior resultado desde 1998, quando o saldo ficou negativo em 6,6 bilhões de dólares, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira.

As exportações somaram 225,1 bilhões de dólares no ano passado, em queda de 7 por cento ante 2013, enquanto as importações recuaram 4,4 por cento, a 229,03 bilhões de dólares.

O secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho, disse que o resultado do ano foi influenciado principalmente por três fatores: queda dos preços das commodities; cenário internacional desfavorável; e a conta petróleo ainda deficitária.

Segundo o secretário, se os preços das commodities tivessem se mantido no mesmo patamar de 2013, o Brasil teria fechado 2014 com saldo positivo.

"Em função dos preços negativos em 2014, deixou-se de aferir 11,3 bilhões de dólares em exportações", disse Godinho. Para este ano, a expectativa é que o Brasil volte a registrar superávit, disse Godinho, que evitou fazer uma projeção.

No ano passado, as exportações de produtos básicos recuaram 3,1 por cento, para 109,5 bilhões de dólares, com destaque para o recuo de 20,5 por cento no valor arrecadado com minério de ferro, principal produto da pauta brasileira de exportações.

A queda nas exportações de produtos industrializados foi de 11,5 por cento, a 109,3 bilhões de dólares, com destaque para o recuo de 13,7 por cento dos manufaturados. Entre as maiores quedas, destaque para as exportações de automóveis de passageiros (-41,8%), veículos de carga (-32,4%), aviões (-10,4 %) e autopeças (-22%).