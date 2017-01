Volkswagen demite 800 empregados da fábrica de São Bernardo do Campo

SÃO PAULO (Reuters) - A Volkswagen do Brasil (VOWG_p.DE: Cotações ) anunciou nesta terça-feira a demissão de 800 empregados de sua fábrica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e indicou que novos cortes poderão ocorrer adiante pelo mau momento do setor automotivo.

"Visando estabelecer condições para um futuro sólido e sustentável para a Unidade Anchieta, tendo como base o cenário de mercado e os desafios de competitividade, a Volkswagen do Brasil anuncia que haverá o desligamento de 800 empregados em sua fábrica no ABC Paulista, após período de licença remunerada de 30 dias", informou a montadora em nota à imprensa.

O setor automotivo, importante fonte empregadora no país, foi beneficiado por reduções tributárias após a crise global de 2008/09, o que ajudou a manter as vendas de veículos no país em alta até 2012, quando o governo federal estendeu benefícios do IPI reduzido desde que as montadoras não demitissem.