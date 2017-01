Lançamento de foguete da SpaceX é cancelado nos EUA

A empresa estava prestes a lançar o seu 14° foguete Falcon antes do amanhecer. O Falcon 9 levava uma aeronave Dragon cheia de suprimentos para a estação espacial, um laboratório de pesquisa com staff permanente que voa 418 km acima da Terra.

No entanto, faltando menos de dois minutos de contagem regressiva, o lançamento da estação do Cabo Canaveral foi cancelado quando um computador achou um possível problema com uma peça de equipamento do motor do foguete, disse George Diller, um representante da Nasa.