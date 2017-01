"Guardiões da Galáxia" é indicado para prêmio do Sindicato dos Roteiristas dos EUA

LOS ANGELES (Reuters) - Filmes independentes como "Boyhood - Da Infância à Juventude" e "Whiplash: Em Busca da Perfeição", assim como o sucesso de super-heróis "Guardiões da Galáxia", foram indicados para o prêmio do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos nesta quarta-feira, uma das principais premiações anuais de Hollywood.

A produção, filmada por Linklater durante doze anos, vai disputar com a cinebiografia sobre lutadores "Foxcatcher", roteiro de Max Frye e Dan Futterman, e também com a história de um baterista de jazz "Whiplash", escrita pelo diretor Damien Chazelle.

Os "Guardiões da Galáxia", filme de super-heróis da Marvel e maior bilheteria de 2014, levou uma indicação surpreendente por roteiro adaptado, trabalho do diretor James Gunn e Nicole Perlman.

O filme vai brigar com o roteiro de Jason Hall para "Sniper Americano", drama de guerra dirigido por Clint Eastwood, e com a cinebiografia "Livre", roteiro do escritor britânico Nick Hornby.