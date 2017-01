Complexo de petróleo fica em contango pela 1ª vez desde 2009

CINGAPURA (Reuters) - Pela primeira vez desde 2009, um contrato para a compra de petróleo ou de qualquer tipo de produto derivado custa menos se for para a entrega imediata do que no futuro, dando a comerciantes mais uma razão para comprar agora do que mais tarde.

Mas se o contango --situação em que os preços "spot" estão com um desconto antes os preços futuros-- ajudaria a levantar o mercado, isso ainda continua a ser aguardado. O mercado referencial do Brent registra queda de mais de 50 por cento desde agosto.

Todo o complexo petróleo caiu em contango na quarta-feira com um dilúvio de cargas decorrente do aumento da produção não convencional nos EUA e com as novas refinarias projetadas no início da década lutando para encontrar clientes, devido à desaceleração do crescimento econômico, especialmente na Ásia e na Europa.