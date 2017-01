Expectativa de mudança em preços de soja trava negócios às vésperas da colheita

SÃO PAULO (Reuters) - Faltando poucas semanas para a chegada da soja da nova safra ao mercado brasileiro, as negociações continuam travadas, com produtores ainda esperando uma melhora dos preços e compradores apostando numa queda, diante de uma safra recorde, apontaram especialistas nesta sexta-feira.

Isso se reflete em um atraso na comercialização. As vendas da soja da safra 2014/15 até o final de dezembro atingiram 31 por cento do volume total esperado, contra um índice de 43 por cento no mesmo estágio da safra 2013/14, disse a consultoria AgRural em um relatório nesta sexta-feira.