Mergulhadores recuperam caixa-preta de avião da AirAsia

Por Cindy Silviana e Charlotte Greenfield

JACARTA (Reuters) - Mergulhadores da Marinha da Indonésia recuperaram nesta segunda-feira uma das caixas-pretas do avião da AirAsia que caiu há duas semanas, matando todas as 162 pessoas a bordo, informou uma autoridade do governo.

O voo QZ8501 perdeu contato com a torre de controle de tráfego aéreo em meio ao mau tempo em 28 de dezembro, com menos da metade de um voo de duas horas entre Surabaya, segunda maior cidade da Indonésia, e Cingapura.

"Às 7h11, tivemos sucesso em recuperar a parte da caixa-preta conhecida como gravador de dados do voo", disse Fransiskus Bambang Soelistyo, chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate, em entrevista coletiva.

A segunda caixa-preta do avião com as gravações de voz do cockpit foi localizada, com base em sinais emitidos por seu transmissor de emergência, mas ainda não foi recuperada, disse à Reuters Madjono Siswosuwarno, principal investigador do Comitê de Segurança no Transporte Aéreo.

As autoridades esperam que as caixas-pretas, localizadas perto dos destroços da asa do avião, revelem a causa do acidente. O centro nacional do clima do país disse que uma tempestade provavelmente foi um fator.