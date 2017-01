Embraer fecha 1o acordo de aeronaves na Indonésia, aposta em cidades de porte médio

CINGAPURA (Reuters) - A fabricante brasileira de aeronaves Embraer vai fornecer seus primeiros jatos para uma companhia aérea da Indonésia, em um momento em que empresas do sudeste asiático preocupadas com custos buscam aviões menores para atender cidades de porte médio de maneira mais eficiente.

Embora pequeno, o acordo com a Kalstar ocorre em um cenário de intensificação da concorrência no mercado de jatos regionais, com a japonesa Mitsubishi Aircraft entrando em um segmento no qual a canadense Bombardier também atua.