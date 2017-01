Empresas aéreas globais devem elevar hedge de combustível para aproveitar queda do petróleo

CINGAPURA/BERLIM (Reuters) - Companhias aéreas globais estão se preparando para fazer mais hedge de combustível para fixar preços do querosene de aviação, no momento em que apostam que a queda dos preços do petróleo para os menores níveis em seis anos poderá desacelerar quando o barril se aproximar do patamar de 40 dólares.