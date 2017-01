Google firma parceria com montadoras e fornecedores para carro autônomo

DETROIT (Reuters) - O Google iniciou discussões com a maioria das principais montadoras do mundo e criou uma equipe de fornecedores para acelerar esforços para levar carros autônomos ao mercado em 2020, disse nesta quarta-feira um alto executivo.

"Seria negligente não falar com os maiores fabricantes de automóveis. Eles têm muito a oferecer", disse Chris Urmson, diretor do projeto de carro autônomo do Google, em entrevista antes de falar em uma conferência do setor.