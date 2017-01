À espera do BNDES, Sete Brasil pode receber novo empréstimo-ponte

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de sondas de exploração para águas ultraprofundas Sete Brasil pode estar perto de receber um novo empréstimo-ponte de bancos comerciais, enquanto aguarda um desembolso do BNDES e aproximação de vencimento de dívidas.

Segundo duas fontes a par do assunto, uma linha de 800 milhões de reais, liderada pelo Banco do Brasil, está sendo costurada para a Sete Brasil e pode incluir instituições financeiras privadas.

O objetivo é aliviar o caixa da companhia, que tem nos próximos meses compromissos financeiros equivalentes a 4 bilhões de dólares relativos a empréstimos-ponte anteriores. Esses valores são justamente de empréstimos de curto prazo tomados para iniciar a produção de sondas até que a Sete recebesse 3,1 bilhões de dólares do BNDES.

O banco de fomento já aprovou a operação, mas estaria atrasando a liberação dos 3,1 bilhões de dólares por não ter ficado satisfeito com as garantias apresentadas, disse uma das fontes à Reuters.

A Sete poderia obter pelo menos parte do desembolso do BNDES até o fim de fevereiro, disse essa fonte, que pediu anonimato já que as negociações estão em andamento.