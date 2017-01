Mergulhadores buscam corpos em fuselagem de avião da AirAsia que caiu no mar

PANGKALAN BUN, Indonésia (Reuters) - Mergulhadores da Marinha da Indonésia procuravam nesta quinta-feira corpos na fuselagem do avião AirAsia que caiu no mar há cerca de duas semanas, matando todas as 162 pessoas a bordo.

Um navio militar encontrou a fuselagem na quarta-feira, a cerca de 3 quilômetros de onde a cauda da aeronave foi içada do fundo do mar de Java na semana passada.

O voo QZ8501 da companhia indonésia AirAsia perdeu contato com o controle de tráfego aéreo durante mau tempo em 28 de dezembro, a menos de metade do caminho de um percurso de duas horas da cidade de Surabaya, na Indonésia, para Cingapura.

A causa do primeiro acidente fatal da AirAsia ainda não foi esclarecida, mas acredita-se que as tempestades sazonais na região tenham contribuído para a tragédia.

Mergulhadores recuperaram as caixas-pretas com as gravações das vozes na cabine e dos dados de voo no início desta semana nos destroços do avião. Investigadores indonésios começaram a examinar as gravações e esperam encontrar pistas sobre a queda.