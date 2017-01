Baixos preços forçam encolhimento do setor de petróleo na Noruega

STAVANGER, Noruega (Reuters) - A indústria de petróleo da Noruega vai encolher este ano e o declínio poderá se acentuar no futuro, caso não ocorra uma melhoria nos preços da commodity, disse o diretório de petróleo do país nesta quinta-feira.

"Isto se deve em parte a menores investimentos em campos em produção na comparação com o que estimávamos no ano passado e em parte a adiamentos de projetos de desenvolvimento de novos campos."

O petróleo Brent já perdeu mais da metade do seu valor desde meados de 2014, sendo negociado atualmente perto de 50 dólares por barril, quase 20 por cento abaixo do preço usado pelo diretório para fazer suas novas projeções.

A Noruega tornou-se um dos produtores mais caros de petróleo e dados do banco central do país mostram que nenhum novo projeto baseado em novas plataformas desde meados de 2012 alcançaria equilíbrio econômico com os atuais preços do petróleo. Continuação...