Vendas de carros na Europa voltam a crescer em 2014

FRANKFURT (Reuters) - Os licenciamentos de automóveis de passageiros na União Europeia subiram 5,7 por cento em 2014, graças a incentivos governamentais, incentivos fiscais e uma mudança do consumidor para marcas mais baratas como Dacia e Skoda, que ajudaram o mercado a voltar a crescer depois de seis anos de queda.

Um aumento de 18 por cento na demanda na Espanha e alta de 9,3 por cento no número de registros na Grã-Bretanha em 2014 ajudaram a levar os licenciamentos de automóveis de passageiros para 12.550.771 na União Europeia, conforme divulgado pela associação da indústria Acea nesta sexta-feira.

Mas o salto nas vendas foi impulsionado principalmente por descontos, incentivos com garantia estatal e encomendas no atacado, em vez de uma verdadeira recuperação da confiança do consumidor.