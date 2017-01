Dezenas de pessoas são presas em operações contra islâmicos suspeitos na Europa

PARIS/VERVIERS, Bélgica (Reuters) - As polícias de Bélgica, França e Alemanha interrogaram dezenas de islâmicos suspeitos nesta sexta-feira, enquanto a maior parte da Europa continuava com níveis elevados de alerta de segurança, depois dos ataques da semana passada em Paris e de outras operações belgas em que dois homens armados acabaram mortos.

Na Bélgica, uniformes policiais, explosivos e armas, incluindo quatro rifles AK-47, foram encontrados no apartamento onde os dois homens armados foram mortos na quinta-feira durante a operação deflagrada na cidade Verviers, no leste do país. As identidades dos homens mortos pela polícia não foram reveladas. Continuação...