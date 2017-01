Renault tem alta de 3,2% nas vendas de veículos em 2014

BOULOGNE-BILLANCOURT, França (Reuters) - A montadora francesa Renault disse nesta segunda-feira que as vendas de carros de passeio e caminhões leves avançaram 3,2 por cento em 2014, para 2.712.432 veículos, com as vendas das marcas Dacia e Renault na Europa ajudando a compensar uma queda na demanda em outros locais.