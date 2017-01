IOF maior terá impacto pequeno nos empréstimos pessoais, diz associação

SÃO PAULO (Reuters) - O aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em empréstimos pessoais terá impacto pequeno sobre o valor das parcelas, segundo simulações apresentadas nesta terça-feira pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).

A elevação da alíquota do IOF de 1,5 para 3 por cento ao ano nas operações de até um ano foi anunciada na segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e faz parte de um pacote de medidas para elevar a arrecadação em 20,6 bilhões de reais.

Na simulação para a compra de uma geladeira no valor de 1,5 mil reais, em 12 vezes, com juros de 4,85 por cento ao mês, a prestação sobe de 170,96 reais para 173,48 reais, elevando o valor total do financiamento de 2.051 para 2.081 reais.