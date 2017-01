Nadal sobrevive em dia de grandes sufocos na Austrália

MELBOURNE (Reuters) - Rafael Nadal sentiu um mal-estar e precisou ir fundo em seu vasto repertório para se livrar do qualifier norte-americano Tim Smyczek e avançar para a terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira, em um dia de grandes sufocos para tenistas de destaque.

Suando bastante e sentindo tontura entre os pontos, o espanhol precisou aguentar até o quinto set sob os holofotes da quadra Rod Laver e quebrou o saque do norte-americano 112º do ranking mundial no 11º game, antes de fechar o jogo em 6-2, 3-6, 6-7(2), 6-3 e 7-5, em 4 horas e 12 minutos.