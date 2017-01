Vendas da MRV aumentam no 4o tri, com baixa competição e crédito favorável

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A MRV Engenharia encerrou o quarto trimestre com vendas maiores, devido às condições favoráveis de crédito no segmento de imóveis econômicos aliadas a um quadro de concorrência ainda baixa no setor, mas os lançamentos da empresa caíram 10 por cento na comparação anual.

"O segmento econômico é mais resiliente. O consumidor compra muito mais por necessidade e o crédito no Minha Casa Minha Vida (programa habitacional do governo federal) continua funcionando", disse à Reuters o copresidente da companhia, Rafael Menin.

As vendas contratadas da MRV cresceram 20,5 por cento no quarto trimestre, na comparação anual, para 1,5 bilhão de reais, o que corresponde a 9.927 unidades, informou a construtora e incorporadora mineira nesta quarta-feira.

No trimestre, as vendas em São Paulo representaram 39 por cento do total, seguidas pelo Rio de Janeiro (13 por cento) e Minas Gerais (12 por cento).

No quarto trimestre, a chamada venda simultânea, implantada no final de 2013 e que condiciona a venda de imóveis à aprovação do crédito pelo banco para o cliente, representou 77,8 por cento das vendas contratadas.

No ano, as vendas da MRV subiram 17,9 por cento, encerrando 2014 em 6 bilhões de reais.

No quarto trimestre, São Paulo ficou com 44 por cento dos lançamentos e o Rio de Janeiro com 16 por cento. A empresa também teve novos empreendimentos em Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

No ano, os lançamentos atingiram 4,3 bilhões de reais, um avanço de 23,3 por cento, informou a MRV.