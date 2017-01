Gol anuncia operação para aumentar capacidade de capitalização

A operação prevê o aumento dos direitos patrimoniais conferidos pelas ações preferenciais na proporção de 35 para 1 e o simultâneo desdobramento das ações ordinárias na mesma proporção, com resultado neutro para os acionistas.

"E com isso, a companhia cria espaços adicionais para emissão de novas ações preferenciais sem que haja emissão de ações ordinárias ao mesmo tempo", disse à Reuters o diretor financeiro da companhia, Edmar Lopes. "O objetivo é criar uma sensibilidade adicional de capitalização da companhia no longo prazo", acrescentou.

Atualmente, as empresas áreas podem realizar operações com ações ordinárias somente mediante a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O executivo também comentou que a legislação permite que sócios estrangeiros podem ter até 20 por cento de ações de empresas do segmento, mas negou que alguma operação de capitalização esteja engatilhada no curto prazo. As empresas aéreas Delta e a Air France-KLM possuem atualmente fatias na Gol.