Milhares de palestinos protestam contra caricaturas do Charlie Hebdo

RAMALLAH, Cisjordânia (Reuters) - Milhares de palestinos se reuniram na Cisjordânia ocupada neste sábado para protestar contra a publicação de caricaturas do profeta Maomé pelo jornal satírico semanal francês Charlie Hebdo.

Manifestações simultâneas foram realizadas nas cidades de Ramallah e Hebron menos de três semanas depois que homens armados islâmicos mataram 12 pessoas na redação em Paris do Charlie Hebdo, que tem publicado repetidamente caricaturas do profeta.

O jornal voltou às bancas na semana seguinte ao ataque com uma caricatura de Maomé na primeira página.

"A França é a mãe do terrorismo. A América (Estados Unidos) é a mãe do terrorismo", gritavam os manifestantes. Eles carregavam faixas em preto e branco com a mensagem: "Há somente um Deus e Maomé é seu mensageiro."