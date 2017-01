"Birdman" leva prêmio de melhor elenco do sindicato dos atores de Hollywood

LOS ANGELES (Reuters) - "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)", um filme satírico sobre como agir no mundo implacável do show business, ganhou os principais prêmios da associação de atores de Hollywood (o Screen Actors Guild), em uma importante demonstração de apoio à sua trajetória para o Oscar de melhor filme.

Embora o prêmio SAG de melhor elenco nem sempre se traduza na conquista do Oscar de melhor filme, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ele indica que os atores, o maior bloco de eleitores do Oscar, favorecem esse filme em detrimento de outro forte concorrente, "Boyhood – da Infância à Juventude".

Michael Keaton, cuja própria trajetória irregular na carreira espelha as agruras do protagonista de "Birdman", Riggan Thomson, disse que tinha certeza de que os cerca de 100.000 membros do SAG encontrariam uma alma gêmea no filme.