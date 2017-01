Governo eleva mistura de etanol na gasolina para 27%

BRASÍLIA (Reuters) - A mistura de etanol anidro na gasolina passará para 27 por cento, ante os atuais 25 por cento, decidiu nesta segunda-feira o governo federal em um encontro com a indústria automotiva e sucroenergética.

A nova mistura, que vinha sendo debatida e testada há meses, deverá vigorar a partir de 15 de fevereiro. As usinas, que estão na entressafra da cana, dizem ter estoques de etanol suficientes para atender à nova demanda.

O acordo foi fechado em uma reunião na Casal Civil, no Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira. O ministro Aloizio Mercadante vai levar a decisão para ser chancelada pela presidente Dilma Rousseff, segundo representantes da indústria que participaram do encontro.