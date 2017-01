Jack Ma, do Alibaba, diz que IPO do Ant Financial é improvável em 2015

HONG KONG (Reuters) - Jack Ma, presidente do Conselho do gigante chinês de e-commerce Alibaba, disse nesta segunda-feira esperar que a filial financeira da empresa seja listada na Ásia em algum momento, mas afirmou que nenhuma decisão sobre o calendário ou localização foi tomada.

Os comentários seguem uma notícia da Bloomberg na semana passada que, citando fontes não identificadas, afirmou que o Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group, conhecido como Ant Financial, estava planejando uma oferta pública inicial de ações (IPO) no próximo ano e que a empresa tinha um valor estimado de cerca de 50 bilhões de dólares.

"O Ant Financial ainda é um bebê hoje, com um grande potencial. É muito cedo para falar sobre quem vai se casar com quem", disse Ma. Perguntado se uma listagem aconteceria neste ano, ele respondeu: "Eu acho que não."

Criado em 2014, o Ant Financial tem crescido rapidamente, em grande parte ao mirar pequenos negócios e centenas de milhões de consumidores que são muitas vezes mal servidos pelos bancos de maior porte da China. O Ant administra a plataforma de pagamentos online Alipay, o fundo Yu'e Bao e outros serviços.

O Alibaba desmembrou o Alipay, visto como uma joia da coroa da empresa, em 2011. Seus executivos, incluindo Ma, mantêm o controle. Como parte de um acordo fechado em agosto entre o Alibaba e Ant Financial, o Alibaba compartilha 37,5 por cento do lucro da unidade ou pode, no futuro, ter uma participação direta na mesma.