China estende investigação de corrupção para o setor financeiro

XANGAI (Reuters) - O diretor do conselho do Banco de Pequim Lu Haijun está sob investigação por graves violações disciplinares, informou a instituição, no mais recente caso de um integrante do alto escalão de um banco a ser alvo da unidade anticorrupção da China, que agora se volta para o setor financeiro.

A investigação ocorre depois que o presidente do Minsheng Banking Corp, Mao Xiaofeng, renunciou no sábado alegando motivos pessoais, depois da notícia de que ele estava sendo investigado pela unidade anticorrupção.

Ling foi demitido em dezembro do cargo de chefe de um departamento que trabalha para cooptar não-comunistas, depois de ter sido implicado em um escândalo sobre a morte de seu filho em um acidente com um carro esportivo de luxo.

Lu, do Banco de Pequim, foi presidente da Beijing Energy Investment Holding Co Ltd, uma das acionistas do banco, de acordo com um comunicado publicado na Bolsa de Xangai na noite de segunda-feira. O banco está operando normalmente, acrescentou o comunicado. Continuação...