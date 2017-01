Fitch rebaixa Petrobras e coloca ratings em observação negativa

Apesar do rebaixamento, as ações preferenciais da estatal fecharam nesta terça-feira com a maior alta percentual diária em 16 anos, de mais de 15 por cento, com um encontro entre a presidente da República, Dilma Rousseff, e a presidente-executiva da estatal, Maria das Graças Foster, reforçando as expectativas e rumores sobre uma troca no comando da empresa.