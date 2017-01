China vai endurecer controles militares para combater espionagem na Internet

PEQUIM (Reuters) - Os militares da China vão endurecer as checagens de antecedentes ideológicos de seus soldados e controlar rigorosamente o uso que fazem da Internet e do telefone celular, em um esforço para combater a espionagem por parte de "forças hostis", informou a mídia estatal nesta quarta-feira.

A China e os Estados Unidos trocam com frequência acusações de invasão e espionagem na Internet, o que aumenta a tensão entre os dois países. Dirigentes do Partido Comunista em Pequim vêm intensificando o controle sobre a ideologia e as declarações, dizendo que as forças hostis do Ocidente representam uma ameaça para a cultura chinesa.