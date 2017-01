Homens armados matam 12 pessoas, incluindo estrangeiros, em campo petrolífero na Líbia

Uma fonte diplomática francesa em Paris e outra autoridade líbia disseram que militantes do Estado Islâmico estavam por trás do ataque, que ocorreu na terça-feira à noite.

A Líbia está mergulhada em caos, com dois governos rivais controlando diferentes áreas do país, cada um com seu próprio Exército. Facções armadas rivais também têm lutado por quase dois meses pelo controle dos maiores portos de embarque de petróleo da Líbia, Es Sider e Ras Lanuf, na costa do mar Mediterrâneo. Continuação...