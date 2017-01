Gran Tierra corta plano de investimento para 2015 diante de queda do preço do petróleo

(Reuters) - A Gran Tierra Energy, produtora de petróleo e gás do Canadá, cortou seu orçamento de investimentos para 2015 em mais da metade e reduziu sua previsão de produção para o ano na sequência da acentuada queda dos preços do petróleo.

A Gran Tierra reduziu o plano de investimentos de 2015 a 140 milhões de dólares, ante 310 milhões de dólares, e cortou a previsão de produção no ano para 21.500 a 22.500 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante sua previsão anterior de 26.000 a 27.000 boepd.

A previsão inclui investimentos atualizados em 28 milhões de dólares no ano Brasil, 45 milhões no Peru e 66 milhões de dólares na Colômbia.

Previsões de crescimento fraco da demanda e excesso de oferta global persistem até o próximo ano porque a recusa da Opep em reduzir a produção está pesando sobre os preços do petróleo.

O petróleo tipo Brent, que caiu acentuadamente a partir do patamar de 115 dólares por barril em junho, era negociado no patamar de 57 dólares no início desta segunda-feira.