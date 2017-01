Montadoras ficam para trás na proteção de segurança e privacidade de carros, diz relatório

(Reuters) - A disseminação da tecnologia conectando veículos à Internet está avançando a um ritmo maior que os esforços da indústria automotiva e do governo para proteger veículos contra hackers, aumentando receios acerca da privacidade de dados, segundo um relatório feito pela equipe do senador norte-americano Ed Markey.

O relatório, baseado em respostas de 16 montadoras para questões feitas pelo democrata de Massachusetts, conclui que enquanto quase 100 por cento dos veículos novos no mercado contêm algum tipo de tecnologia de comunicação sem fio, medidas de segurança para prevenir ataque eletrônicos a veículos são "inconsistentes e aleatórias" na indústria.

O relatório também levantou questões sobre privacidade, destacando que montadoras estão coletando e usando grandes quantidades de dados de condução, em muitos casos armazenando os dados com terceiros.

Os consumidores "muitas vezes não são informados da coleta de dados, e quando são, normalmente não podem optar por não participar sem desabilitar recursos valiosos como navegação", de acordo com o relatório, que foi divulgado pelo programa "Sixty Minutes" do canal norte-americano CBS no domingo.