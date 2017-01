Gallo tem cargo de técnico da seleção olímpica ameaçado após Sul-Americano

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A posição do técnico Alexandre Gallo como comandante da seleção que tentará o inédito ouro olímpico no futebol em 2016 no Rio de Janeiro está ameaçada depois da fraca campanha do Brasil no Sul-Americano Sub-20, em que a equipe terminou em quarto lugar e ficou com a última vaga no Mundial da categoria, que será disputado na Nova Zelândia.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, disse não ter ficado satisfeito com a campanha da equipe no Sul-Americano disputado no Uruguai e disse que se reunirá com Gallo, que também é coordenador das categorias de base da CBF, para definir o futuro do treinador.

“Não posso garantir a vocês e muito menos ao Gallo (que ele vai ficar). Sempre disse a vocês: qualquer técnico, o que garante a posição são os resultados. Se eu não ficar satisfeito com os resultados que já ocorreram ou vão ocorrer, eu tomo a medida a qualquer momento", disse Marin a jornalistas em evento do Comitê Rio 2016.

“Por tudo aquilo que nós fizemos, demos a ele todo apoio e infraestrutura, eu pessoalmente não fiquei satisfeito com o resultado, não só com a colocação, mas mais com as atuações…. Foi uma má campanha, para não dizer péssima", acrescentou o presidente da CBF.

O Brasil terminou o Sul-Americano na quarta posição, conquistando a última vaga para o Mundial depois de empatar com o Uruguai, ser derrotado pela Argentina e perder por 3 x 0 para a Colômbia na última rodada do hexagonal final da competição.

Marin, que fica no cargo até abril, quando passa o posto para seu vice Marco Polo Del Nero, avaliou que a seleção sub-20 comandada por Gallo pecou no excesso de individualidade durante o Sul-Americano.

“Prevaleceu o individualismo e não o coletivo. O futebol é um esporte coletivo. Não vi esse futebol coletivo na base do Brasil. Isso ficou comprovado pela colocação de quarto lugar", disse.

"A primeira coisa é reunir com o Gallo para ele esclarecer a campanha do Brasil e ouvir sua justificativa", destacou.