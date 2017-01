Apple contrata especialistas automotivos para projeto secreto

(Reuters) - A Apple está contratando especialistas em tecnologia e design de automóveis para trabalhar em um laboratório de pesquisa ultra-secreto, com a possível intenção de construir um carro, informou o Financial Times nesta sexta-feira, citando diversas pessoas familiarizadas com a fabricante do iPhone.

Não está claro se fabricante de smartphones está simplesmente à procura de talentos para escorar o CarPlay, o serviço de entretenimento e software para carros divulgado no ano passado, o qual o presidente-executivo Tim Cook identificou como crucial para o futuro de longo prazo da empresa.

Mas o histórico e experiência dos executivos está levantando sugestões de que a Apple pode estar tentando construir um carro, disse o jornal, citando fontes. A Apple contratou recentemente o chefe de pesquisa e desenvolvimento da unidade do Vale do Silício da Mercedes-Benz, Johann Jungwirth, de acordo com um perfil no LinkedIn.

Enquanto o seu cargo no site é chefe de Engenharia de Sistemas Mac, o Financial Times informou que ele se juntou à nova equipa de pesquisa.

A Apple, que como o Google está tentando incorporar seu software em carros, recentemente tentou recrutar executivos da indústria automotiva, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters.

A empresa vem tentando contratar especialistas em áreas como robótica, de acordo com as fontes, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar com a imprensa.

"Três meses atrás, eu teria dito que era o CarPlay", disse o jornal, citando uma pessoa que trabalhou em estreita colaboração com a Apple por muitos anos. "Hoje eu acho que é um carro", disse.

O laboratório de pesquisa foi criado no ano passado, logo depois de a Apple ter revelado seu relógio inteligente e iPhones mais recentes, disse o jornal.