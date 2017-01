Mais um armador pede concordata por queda nos fretes marítimos

CINGAPURA (Reuters) - Um segundo armador especializado em granéis sólidos pediu concordata após um colapso nos preços de frete que forçou muitas companhias a desativar navios usados para carregar minério de ferro, carvão e grãos ao invés de afretar as embarcações com prejuízos.

A companhia privada dinamarquesa Copenship também pediu concordata no início de fevereiro, devido a perda no mercado de granéis sólidos.

"A combinação de menor demanda por aço na China e uma enorme volume de capacidade de carga chegando ao mercado é o que está causando pânico e fazendo deste o pior momento do mercado de granéis desde meados da década de 1980", disse Hsu Chih-chien, presidente do Conselho de Administração do armador Courage Marine, com ações listadas em Hong Kong e Cingapura.