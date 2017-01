Dólar sobe 0,38% ante real após Carnaval, de olho na Grécia

Por Bruno Federowski

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em alta ante o real nesta quarta-feira, em uma sessão encurtada e de baixa liquidez na volta do feriado do Carnaval, refletindo a frustração dos investidores com a ausência de um acordo que resolva o impasse em torno da crise da dívida da Grécia, após uma reunião malsucedida do Eurogrupo no início da semana.

A moeda norte-americana subiu 0,38 por cento, a 2,8422 reais na venda, ainda perto das máximas em mais de uma década.

O mercado abriu mais tarde nesta sessão, com o interbancário funcionando a partir das 12h e a BM&F, a partir das 13h, o que explica o baixo volume de negócios, que somou cerca de 275 milhões de dólares na BM&F.

"O mercado está completamente vazio. O que resta é se ajustar ao que aconteceu nos últimos dias, enquanto o mercado estava fechado", disse o superintendente de câmbio da corretora TOV, Reginaldo Siaca.

Na segunda-feira, a Grécia rejeitou uma proposta de seus parceiros na zona do euro que incluía uma extensão de seis meses nos termos do atual programa de resgate, frustrando investidores, que temem que o impasse possa levar à saída do país da zona do euro, golpeando a cambaleante recuperação global.

Uma autoridade do governo grego afirmou que o país pedirá uma prorrogação de seu acordo sobre empréstimos na quinta-feira, o que não equivale a uma extensão do programa de resgate como um todo. Inicialmente, o governo havia dito que o pedido seria feito nesta quarta-feira. Com isso, as dúvidas sobre a situação europeia continuavam.

Investidores também mantiveram os olhos na política monetária dos Estados Unidos, à espera da divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve às 17h (horário de Brasília), simultaneamente ao fechamento do mercado. Agentes financeiros buscarão no documento pistas sobre quando os juros começarão a subir na maior economia do mundo.

"Não há muito espaço para surpresas. O mercado está mais ou menos acomodado com as expectativas de que os juros (dos EUA) vão começar a subir agora no meio do ano", disse o operador de câmbio da corretora Intercam, Glauber Romano.

O documento mostrou que integrantes do Fed temem que elevar os juros cedo demais poderia golpear a recuperação econômica dos EUA. Após a divulgação da ata, o primeiro contrato de dólar futuro anulou a alta e passou a cair.