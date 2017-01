Apple sofre processo por "roubar" engenheiros automotivos para construir divisão de baterias

SAN FRANCISCO (Reuters) - A fabricante de baterias elétricas para carros A123 Systems processou a Apple por "roubar" seus engenheiros do alto escalão para montar uma divisão da baterias em larga escala, segundo uma ação judicial que apontou evidências adicionais de que a fabricante do iPhone pode estar desenvolvendo um carro.

A Apple tem buscado engenheiros com profunda experiência em sistemas automotivos, inclusive da Tesla, e conversado com especialistas da indústria e fabricantes de automóveis com o objetivo de aprender a fazer seu próprio carro elétrico, disse uma fonte da indústria automotiva na semana passada.