Três suboficiais da Marinha do Peru são processados por suposta espionagem para o Chile

LIMA (Reuters) - Três suboficiais da Marinha do Peru estão sendo processados por um suposta espionagem para o Chile, e caso se comprove o envio de informação confidencial ao país vizinho, seria um fato de “suma gravidade” que afetaria as relações bilaterais, disse nesta quinta-feira o ministro da Defesa peruano, Pedro Cateriano.

“É um fato absolutamente condenável, vergonhoso, que suboficiais da Armada tenham se prestado a esta categoria de contrabando de informação, por isso exortamos a Justiça militar a atuar com celeridade”, afirmou Cateriano a jornalistas.

“São fatos acontecidos no governo anterior e que em dois casos abarcam parte do governo atual”, detalhou o ministro.

Cateriano disse que os indícios razoáveis até o momento são as movimentações dos suboficiais no exterior, que não podem ser explicadas do ponto de vista econômico.