Governo avalia se indústria de petróleo pode suportar 13ª rodada no 1º semestre

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo está estudando a receptividade do mercado para decidir se manterá a promessa de realizar um novo leilão de áreas exploratórias de petróleo no primeiro semestre deste ano, informou o Ministério de Minas e Energia à Reuters.

Questionado pela Reuters se a licitação poderá ser postergada, o ministério respondeu que "no momento estão sendo avaliadas as condições do mercado e a situação das empresas fornecedoras de bens e serviços no país".