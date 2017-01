Brasil e México terão nova reunião sobre acordo automotivo semana que vem

BRASÍLIA (Reuters) - Brasil e México marcaram nova reunião para 27 de fevereiro para prosseguir com as negociações sobre um acordo automotivo, informou nesta sexta-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

"Os governos brasileiro e mexicano reiteram seu interesse na pronta conclusão dessas negociações", afirmou o Mdic, em nota.

O acordo entre os dois países termina em 19 de março. O governo mexicano quer que o livre comércio de veículos entre os países volte a vigorar. O Brasil quer manter o atual acordo, com o sistema de cotas de veículos livres de imposto de importação de 35 por cento.

A reunião desta sexta-feira no Mdic teve representantes do Ministério da Fazenda, de Relações Exteriores, do próprio Mdic, da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e representantes do governo mexicano.

"O dois países se mostraram inteiramente interessados em promover maior integração", disse a jornalistas o presidente da Anfavea, entidade das montadoras, Luíz Moan.

A Anfavea tem interesse de prorrogar o acordo por cinco anos sob as atuais condições. A manutenção das condições daria maior previsibilidade ao mercado, segundo Moan.

O executivo da Anfavea disse ainda que as vendas de veículos em fevereiro no Brasil serão menores em relação a mesmo período de 2014, já que o carnaval desta vez ocorreu em fevereiro, contra março no ano passado.