Cerca de 20 peixes-boi são resgatados em bueiro na Flórida

Imagens de vídeo mostraram um socorrista confortando um dos animais que boiava na entrada do cano, que teve que ser cortado durante as várias horas que durou o resgate.

O resgate em Satellite Beach, cidade na costa do Atlântico a 24 quilômetros do Cabo Canaveral, começou no meio da tarde de segunda-feira, quando Ann Spellman, bióloga da Comissão de Conservação da Vida Marinha e Selvagem da Flórida, deu o alerta, de acordo com o diário Florida Today.