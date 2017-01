Maersk venderá fatia no Danske Bank a família e recompensará acionistas

COPENHAGUE (Reuters) - A empresa dinamarquesa de transporte marítimo e petróleo A.P. Moller-Maersk disse que irá vender sua fatia de 20 por cento no Danske Bank, e que o montante esperado com a venda, cerca de 5,5 bilhões de dólares, será destinado aos acionsitas.

A maior companhia de transporte de contêineres do mundo disse que a fundação familiar que controla a companhia se comprometeu a comprar 15 por cento do maior banco do país e que a venda à fundação assegura que o Danske Bank continue dinamarquês.