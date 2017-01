Empresa de pagamento online do Alibaba vê IPO em 2017, diz mídia estatal

XANGAI (Reuters) - A Ant Financial Services Group, afiliada do Alibaba que administra a plataforma de pagamentos online Alipay, está buscando levantar até 4 bilhões de dólares numa oferta privada de ações e está olhando para uma oferta pública inicial de ações (IPO) em 2017, segundo o jornal estatal Shanghai Securities News.

A Alipay, plataforma de pagamentos online mais amplamente usada na China, é tida como uma parte crucial do negócio do Alibaba Group Holding, que vai desde comércio eletrônico a entretenimento.

A Ant Financial é avaliada atualmente entre 35 bilhões e 40 bilhões de dólares, disse o jornal, que acrescentou que a empresa escolheu a China International Capital Corp como consultor financeiro, citando documentos da empresa de private equity CDH Investments.

Representantes da Ant Financial não pôde ser encontrada para comentar o assunto. A CDH, que está trabalhando com a Ant Financial, não quis comentar.